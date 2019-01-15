أطباء: الأشعة التداخلية بديل للجراحات المستعصية

كتب - أحمد جمعة:

كرم مؤتمر الأشعة التداخلية في دورته الثالثة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأطباء المصريين المبتكرين ممن لديهم خبرات متعددة في مجالات الأشعة، تقديرا لجهودهم في مجال الصحة.

جاء على رأس المكرمين الدكتور طارق الدياسطي، رئيس قسم الأشعة التداخلية جامعة المنصورة، ود. أحمد سامي قصر العيني رئيس قسم الأشعة العامة بقصر العيني، والدكتور أحمد الدري رئيس وحدة الأشعة التداخلية بجامعة عين شمس، والدكتور محمد مصطفى وزير الصحة الأسبق، ورئيس قسم الأشعة التداخلية بقصر العيني، والدكتور محمد حسني رئيس قسم جراحة الأوعية بقصر العيني.

كما تم تكريم الدكتور إكرام حامد رئيس قسم الأشعة العامة بمعهد الأورام، وذلك بجانب المكرمين من الأطباء الأجانب وهم الدكتور Brian Stainken رئيس الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية سابقا وررئيس القسم الدولي بها حاليا، والدكتور Karem Valgy رئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة واشنطن بسياتل.

من جانبه قال الدكتور وائل سعد، رئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الأشعة التداخلية بديلة ناجزة عن العمليات الجراحية لأمراض كثيرة منها الأورام الليمفية وتضخم البروستاتا وأورام خبيثة في الكبد والبنكرياس والكلى وكذلك الأورام الحميدة في الكلى.

وأضاف "سعد" في بيان اليوم: الأشعة التداخلية معروفة في العالم منذ ٤٥ عامًا، وفي مصر منذ ٢٥ سنة وبدأت تتطور بشكل كبير، في آخر 10 سنوات، وتهدف إلى علاج الأمراض المستعصية ولا سيما الأورام.