البابا تواضروس: الفن أحد احتياجات الإنسان منذ بدء الخليقة

القاهرة - أ ش أ:​

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بمسابقة (مصر الجميلة) للتصوير الفوتغرافي، مؤكدًا أن الفن هو أحد احتياجات الانسان منذ بدء الخليقة.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتوزيع جوائز (مصر الجميلة) للتصوير الفوتغرافي بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء.

وقال إن الفن أحد أهم الوسائل لنقل المشاعر من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن، وأن العالم كله عرف عظمة الفراعنة وتاريخهم من خلال الفنون التى تركوها عبر العصور.

وأضاف البابا تواضروس أن الفن يحول الفراغ إلى جمال، وهو يحول ما ليس له معنى إلى شكل فنى ، فمثلا الفنان يقوم بتحويل حجر إلى تمثال رائع وهكذا كل اشكال الفنون، موضحا أن أحد الفنون هو فن الانتماء، وأن هذا الفن أصيب في مقتل بسبب العولمة، التى كان من دورها إذابة الهوية.

وأشار البابا تواضروس إلى ضرورة زرع الانتماء في الشباب والاطفال وان يكون الانتماء لبلادنا وتاريخنا، منوها إلى ضرورة أن يكون هذا الأمر أحد أهم ما يشغل كل المؤسسات.

وتابع أن الكنيسة بها العديد من الفنون مثل فن الأيقونات والألحان، مشيرا إلى أن فن التصوير الفوتغرافي فن جذاب وأن المسابقة التي أطلقتها الكنيسة كانت تهدف إلى كيف نربي عيوننا على رؤية الجمال، ومنها كان فرع المسابقة الأول (مصر البشر) والفرع الثانى (مصر الحجر) وهي تعني بالآثار المصرية والفرع الثالث هو (مصر القمر) وهذا الفرع يركز على الطبيعة الجميلة التى تتمتع بها مصر.

وقدم البابا تواضروس الشكر لجميع المشاركين في المسابقة الذين قدموا نحو 700 عمل على مستوى المحترفيين والهواة.

وفي ختام الحفل قدم البابا الجوائز للفائزين، كما كرم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.