تبدأ بـ53 ألف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحي لعام 2019

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، عن زيادة أسعار برامج الحج السياحي بنسب تتراوح بين 3 إلى 5%، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وقال "شيحة" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه تم مراعاة محدودي الدخل الراغبين في أداء المناسك لهذا العام، مشيرا إلى أن المواطنين الراغبين في أداء الحج عليهم التقدم من الآن لشركات السياحة المرخصة فقط والبعد عن الغير مرخصة تجنيا لأية عمليات نصب.

وأضاف أن أسعار برامج الحج السياحي غير شاملة سعر تذكرة الطيران جاءت كالتالي:

ـ 125 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى مسافة 250 مترًا.

ـ 110 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم صف ثان ويبعد عن الحرم 1250 مترا

ـ 94 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم صف أول ويبعد عن الحرم 750 مترا

ـ 90 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم صف ثان ويبعد عن الحرم 1250 مترا

ـ 62 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي موسم كامل بفنادق مكة ويبعد عن الحرم 2250 مترا.

ـ 59 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي موسم كامل ويبعد عن الحرم 2500 متر

ـ 55 ألف جنيه لبرنامج الاقتصادي تحسين فنادق 5 نجوم.

ـ 53 لف جنيه لبرنامج الاقتصادي تحسين 4 نجوم

ـ 63 ألف جنيه لبرنامج الحج البري موسم كامل بفنادق مكة شاملة أسعار النقل.

ـ 61 ألف جنيه لبرنامج الحج البري موسم كامل بفنادق مكة حتى 2500 متر.

ـ 55 ألف جنيه لبرنامج الحج البري تحسين 5 نجوم.

وأشاد "شيحة" باعتماد وزيرة السياحة رانيا المشاط، للضوابط المنظمة للحج السياحي قبل الموسم بـ8 أشهر، موضحا أن الضوابط راعت تلبية كافة الشرائح المجتمعية والتي تمثلت في أكثر من مستوى، مع إعطاء تأشيرات أكثر للمستويين الاقتصادى والبري.

واعتمدت وزيرة السياحة، الاثنين، الضوابط المنظمة للحج السياحى لعام 1440هـ، وبدأت في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء شعائر الحج عن طريق الشركات السياحية.

وتضمنت الضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي 5 نجوم قدرة 20 ألف جنيه، ومبلغ 15 ألف جنيه للمستوي السياحي 4 نجوم، ومبلغ 10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.