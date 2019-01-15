ننشر أسماء الفائزين في انتخابات "الغرف السياحية"

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، فوز كل من ناصر تركي، وأحمد الوصيف، ومحمد عبدالله، ومحمد القطان، ووحيد عاصم، وهبة بكري، في الانتخابات التي عقدت اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وتنافس في انتخابات اتحاد الغرف السياحية التي أقيمت اليوم 9 مرشحين على 6 مقاعد، وهم عادل عبد الرازق، محمد عبد الله، أحمد الوصيف، هبه بكري "عن غرفة المنشآت الفندقية"؛ وحيد عاصم، ناصر تركي، أحمد الديري "عن غرفة شركات السياحة"؛ حسام منير، محمد القطان "عن غرفة السلع والعاديات".

وقالت اللجنة، إن ناصر تركي حصل على 115 صوتًا، فيما حصل أحمد الوصيف على 111 صوتًا، وحصل محمد عبدالله على 104 أصوات، بينما حصل محمد القطان على 105 أصوات، ووحيد عاصم حصل على 97 صوتًا، وهبة بكري حصلت على 96 صوتًا.

وأوضحت أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغت 119 صوتًا، منهم صوتين باطلين من مجموع 129 لهم حق التصويت، منهم 125 عضوًا ممثلين للغرفة الخمس في الجمعية العمومية للاتحاد، و4 معينين من قبل وزيرة السياحة.