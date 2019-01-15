غدًا.. افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ من دول العالم

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح قادة الأزهر الشريف، صباح الأربعاء، أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية التي تم عقد بروتوكولات تعاون مشتركة معها، ويتم إعلانها غدا في فعاليات المؤتمر الصحفي.

وتهدف الأكاديمية لتأهيل خريجي الكليات الشرعية والعربية وغيرها، من الوعاظ والأئمة والمدرسين وباحثي وأمناء الفتوى لتكوين عقول قادرة على مسايرة تطورات الأحداث والمجتمعات، وإتقان التعامل مع الوسائل الحديثة لبناء قدرات ومهارات وملكات المتأهلين والمتدربين العلمية والمهنية للتعامل معها والاستفادة منها.

كما تؤدي الأكاديمية دورا فاعلا لتدريب الوعاظ والأئمة والمدرسين وباحثي وأمناء الفتوى؛ لتحقيق العمل على توعية فعالة بالسيَّاقات المختلفة المُحيطة بالمهام الدعوية، لأجل تنمية روح الإبداع عند هذه الفئة التدريبية المستهدفة في تجديد الخطاب الديني، وبناء عقول قادرة على التعامل مع فقه الواقع واستيعاب إشكاليّاته، وتقديم حلول شرعية لمشاكل الأفراد والمجتمعات.