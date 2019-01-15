  • عاجل:الحكومة تعتزم فرض رسوم جديدة على رحلات "أوبر وكريم"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "السلع التموينية" تتعاقد على شراء 75 ألف طن زيت خام

    09:10 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    "السلع التموينية" تتعاقد على شراء 75 ألف طن زيت خام

    أرشيفية

    القاهرة - أ ش أ:

    تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المناقصة رقم 9 على شراء 75 ألف طن زيت خام.

    وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة - في تصريح اليوم الثلاثاء- أنه تم التعاقد على شراء 15 ألف طن زيت عباد صب مستورد بالدولار، و60 ألف طن زيت صويا خام للشحن في الفترة من 1إلى 15مارس، ومن 15 إلى 31 مارس.

    تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال المناقصة الماضية رقم (8) شراء 550ر32 ألف طن زيت صويا محلي.

    هذا المحتوى من

    هيئة السلع التموينية وزارة التموين زيت خام

    الخبر التالى:

    وزيرة الهجرة: مسابقة "مصر الجميلة" تؤكد دور الكنيسة الوطني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان