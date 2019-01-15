"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 75 ألف طن زيت خام

القاهرة - أ ش أ:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المناقصة رقم 9 على شراء 75 ألف طن زيت خام.

وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة - في تصريح اليوم الثلاثاء- أنه تم التعاقد على شراء 15 ألف طن زيت عباد صب مستورد بالدولار، و60 ألف طن زيت صويا خام للشحن في الفترة من 1إلى 15مارس، ومن 15 إلى 31 مارس.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال المناقصة الماضية رقم (8) شراء 550ر32 ألف طن زيت صويا محلي.

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