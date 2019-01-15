السياحة: تدريب 1950 شخصًا على الأنشطة البحرية

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كتب ـ يوسف عفيفي:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بحضور سراج الدين سعد مساعد الوزيرة لشئون المتابعة؛ لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وغرفة الغوص خلال الفترة المقبلة.

وشددت المشاط، خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة للتنمية السياحية المستدامة ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة والتي من بينها الحفاظ على البيئة والحياة تحت الماء.

من جانبه، قدم هشام جبر بعض المقترحات لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يتماشى مع خطة الإصلاح الهيكلي التي وضعتها الوزارة، وبما يعمل على تيسير إجراءات العمل في هذا المجال.

وتناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ بعض الضوابط المنظمة للعمل في مجال الغوص ليتم تطبيقها بشكل مؤسسي بما يضمن سلامة البيئة البحرية واتباع الارشادات السليمة، كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال التدريب لإعداد وتنفيذ برنامج تدريب شامل لجميع العاملين فى هذا النشاط لضمان إلمام جميع العاملين بمتطلبات الحفاظ على البيئة البحرية ومنع الممارسات الخاطئة مع السائح والحياة البحرية.

ومن المقرر أن تبدأ عدد من التدريبات بالتعاون مع غرفة الغوص لعدد 1500 شخص من العاملين بمراكب السفارى بجميع التخصصات، وكذلك 450 من مرشدي الغوص لمدة يوم واحد على مدار 3 أشهر بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري وحتى شهر مارس القادم، وذلك بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء على يد خبراء متخصصين في هذا المجال.