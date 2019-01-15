محافظ القاهرة: مستمرون في تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة

القاهرة - أ ش أ:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع العقارات المخالفة بالقاهرة ، سواء العقارات المتعدية على أراضي الدولة أو المقامة بدون ترخيص ، سواء كانت على كامل مساحة الأرض أو أدوار إضافية غير مرخصة فوق عقار مرخص بالفعل .

وفي هذا السياق ، قام ألبير فونس رئيس حي عين شمس باستكمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من محافظ القاهرة والقاضية بإزالة العقار 29 و 31 شارع الوحدة العربية والمكون من 13 دور فوق الأرضي .

كما قام العميد وجدي مرزوق رئيس حي المقطم بالإشراف على تنفيذ إزالة الأعمال المخالفة بالعنوان 122 المركز التجاري بالهضبة الوسطى ، وفي مصر القديمة قامت أجهزة الحي برئاسة اللواء علاء خليل رئيس الحي بالبدء في تنفيذ قرارات إزالة عقار مكون من 7 أدوار مقامة على أراضي أملاك دولة بشارع شرق السكة الحديد .

وفي حي البساتين، قام محمود ضياء رئيس الحي بإزالة التعدي على منطقة الردود بالمجاورة السابعة بالمعراج وإزالة الدور السادس فوق الأرضي جزئياً والذي أقيم بدون ترخيص ، كما قام حي المعادي بإيقاف أعمال مخالفة بأحد العقارات بتقسيم اللاسلكى وطرد العمال وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .​