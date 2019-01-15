السياحة: تدشين المنظومة الإلكترونية لـ"الحج والعمرة" قريبًا

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، عن تدشين المنظومة الإكترونية لتنظيم "الحج والعمرة" قريباً؛ لمواكبة التكنولوجيا الحديثة التي يشهدها العصر.

وأضاف شيحة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي شهدته الإجراءات في المملكة العربية السعودية، كما يربط الوزارة وغرفة الشركات السياحية، بمسار الحج والعمرة الإلكتروني السعودي.

ويتضمن النظام الإلكتروني، مراقبة الإجراءات كاملة للتوثيق ووضع البرامج والبيانات، ومتابعة رحلة الحاج المصري منذ خروجه للمناسك وحتى العودة، على أن يتم ميكنة كافة إجراءات الحج لتكن إلكترونية.