صفحة "شاومينج" تزعم تسريب امتحان الجغرافيا لـ"أولى ثانوي"

كتبت-ياسمين محمد:

نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسمى "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، امتحان جغرافيا، زعمت أنه تسريبًا للامتحان الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي غدًا الأربعاء.

وأجابت الصفحة على جميع أسئلة الامتحان المكون من 17 سؤالا، كما تناقلت المجموعات الخاصة على "فيسبوك" الامتحان المزعوم.

وعقب إعلان وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الثلاثاء، توصلها لإحدى الصفحات التي نشرت امتحان اللغة الأجنبية الثانية وهي صفحة "أولى ثانوي 2019"، حول مسؤولو بعض الصفحات حالة الخصوصية إلى "مغلقة".

وبدأ تسريب الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، اعتبارا من أمس الأحد، حيث جرى تسريب امتحان الأحياء.

وقالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي للرد على الواقعة.

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تسريب امتحاني اللغة الفرنسية والألمانية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "نحن لا نضع المتاريس العسكرية لمنع الغش؛ ليظهر للناس أنها ظاهرة مرضية، خصوصا أن الامتحان بلا درجات وهدفه التدريب فقط".

وأضاف شوقي: "إن أراد طالب الاعتماد على الغش في هذه الحالة فهو قراره الذي يعبر عن حالة مرضية لا تهدف إلى التعلم من الأساس ولا يخدع بها إلا نفسه".

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني الإلكترونية لن تكون في متناول أحد؛ ولهذا قررت الوزارة الاعتماد عليها في المستقبل.

وتابع: "سوف نترك التجربة تكتمل ليري الناس عوار النظام كله من رغبة في غش لا يفيد وبعض اللذين لا يريدون التعلم من الأساس وكثير من المستفيدين بدلا من إخفائها عبر سنوات لتجميل حقيقة مرة مسؤولين عنها جميعا".

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان بعد وضعه بالمركز القومي للامتحانات، يجري توزيعه على المديريات التعليمية التي تتولى طباعته وتوزيعه على الإدارات.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي، أول أمس الأحد، ويهدف إلى تدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد الذي تقيس أسئلته مهارات الفهم ومهارات التفكير العليا وليس الحفظ، ولا يترتب عليه النجاح أو الرسوب.