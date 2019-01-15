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    90% نسبة الإقبال على انتخابات اتحاد الغرف السياحية

    06:02 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    90% نسبة الإقبال على انتخابات اتحاد الغرف السياحية

    أرشيفية

    كتب - يوسف عفيفي:

    شهدت انتخابات مجلس إدارات الاتحاد المصري للغرف السياحية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا وسط تواجد جميع الأعضاء المترشحين لشغل 6 مقاعد.

    ويبلغ عدد الأعضاء 9 وهم: عادل عبد الرازق ـ محمد عبد الله ـ أحمد الوصيف ـ هبه بكري "عن غرفة المنشآت الفندقية"؛ وحيد عاصم ـ ناصر تركي ـ أحمد الديري "عن غرفة شركات السياحة"؛ - حسام منير ـ محمد القطان "عن غرفة السلع والعاديات"

    وقالت هالة الخطيب مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمصراوي، إن الانتخابات بدأت صباح اليوم بوجود جميع الأعضاء المرشحين للمجلس وهناك حالة ترقب من الجميع لحين قفل باب الانتخابات في تمام السابعة مساء.

    وقالت مصادر إن نسبة الإقبال على الانتخابات وصلت لـ 90%، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 125 فردًا، حضر منهم حتى الآن 105 أفراد.

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