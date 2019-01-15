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    رئيس "خارجية النواب": ترحيل "داعشيين" لألمانيا حماية لأمننا القومي

    05:34 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    رئيس "خارجية النواب": ترحيل "داعشيين" لألمانيا حماية لأمننا القومي

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    قال كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن السلطات المصرية طبقت القانون والاتفاقيات الدولية بشأن ترحيل شابين لدولة الجنسية بعد توقيفهما بالمطارات المصرية، وهو إجراء تتخذه كافة الدول باعتباره حقا أصيلا لصيانة أمنها القومي وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين، بعد ورود معلومات عن تهديدهما للأمن القومي.

    وأشار درويش- في بيان، اليوم الثلاثاء- إلى أن هناك محاولات فاشلة تحاك خارج مصر تستدعي استمرار الزخم المصري لتوضيح الحقائق دوليا عبر الأطر الدولية المختلفة والمعني بها لجنة العلاقات الخارجية.

    ونوه بوجود اتفاقات بين مصر ومعظم دول العالم في مجالات مختلفة، وبأن مصر توسعت مؤخرا في إبرام مزيد من اتفاقات التعاون الأمني، ومن بينها اتفاق أمني مع ألمانيا الاتحادية تم توقيعه في يوليو عام 2016 لتبادل المعلومات.

    وأوضح درويش أنه سبق التحذير من استخدام الشباب وتجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية، خاصة مزدوجي الجنسية وذلك لإحداث توتر في العلاقات الدولية بين الدول، وبالتالي فإن ترحيل الشابين يعد قرارا صائبا في هذا الشأن.

    وأشاد باعتزاز مصر بعلاقاتها مع كافة دول العالم واحترامها لاتفاقاتها وترحيبها بالتعاون مع كافة الدول الحريصة على مجابهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

    كانت مصر رحلت شابين انضما لداعش إلى ألمانيا، الأسبوع الجاري.

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