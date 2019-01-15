"الطيب" يؤكد حرص الأزهر على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشعب الصومالي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الإمام الأكبر ، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر حرص الأزهر على تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الصومالي، لافتا إلى أن أبناء الصومال الدارسين في الأزهر يحظون بكل الرعاية والاهتمام

وأضاف شيخ الأزهر - خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر ، الشيخ يوسف علي عينتي - رئيس مجمع علماء الإسلام بالصومال - أن الأزهر يولي عناية خاصة لتدريب الأئمة الصوماليين على سبل مواجهة الفكر المتطرف.

ومن جانبه ، أعرب رئيس مجمع علماء الصومال - خلال المقابلة - عن تقديره لجهود الأزهر في نشر الوعي بتعاليم الإسلام الصحيحة في ربوع الأرض، وفق منهج وسطي يعبر عن سماحة الدين الإسلامي، واليسر، وعدم المغالاة.

وأضاف أن علماء الصومال يدركون أن الأزهر الشريف ينتهج هذا النهج السديد، ويربي الأجيال على التمسك بهذا الطريق المستقيم، معربا عن تقديره لشيخ الأزهر على المنح الدراسية التي يخصصها للطلاب الصوماليين سنويًّا، وعلى الحفاوة التي يحظون بها من قبل الأزهر "الشريف".​