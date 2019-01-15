البرلمان يوافق على انضمام مصر للميثاق العربي لحقوق الإنسان

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، على قـرار رئيـس الجمهـوريـة رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004.

واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية عن قـرار رئيـس جمهـوريـة مصـر العـربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004.

وأوضحت اللجنة، أن هذا الميثاق يهدف إلى وضع حقوق الإنسان فى الدول العربية ضمن الاهتمامات الأساسية والأولويات، وأن هذا الاتفاق لم يمثل التزامات إضافية على مصر خلاف الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن تصديق مصر على الميثاق العربى لحقوق الإنسان يؤكد على دور مصر الهام فى العمل العربى المشترك، وأيضا حرصها على تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

من جانبه، قال سعد الجمال، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، إن جامعة الدول العربية تأخرت كثيرا فى إصدار هذا الميثاق، فالوطن العربى من أكثر الأوطان التى تعرضت لإهدار حقوق الإنسان، خاصة فى فلسطين واليمن وسوريا، مضيفا أن مصر كانت من أولى الدول التى عاونت فى تحرير الدول من الاستعمار.