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    "مستقبل وطن": شباب الحزب يشارك بقوة في "حياة كريمة"

    04:42 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    "مستقبل وطن": شباب الحزب يشارك بقوة في "حياة كريمة"

    المهندس أحمد صبري أمين الشباب بحزب مستقبل وطن

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أكد المهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن، فور إعلان تشكيل هيئة مكتب الأمانة استعداد الأمانة لانطلاقة جديدة لشباب الحزب بكافة ربوع مصر. 

    وأعلن "صبرى"، إطلاق برنامج "التدريب والتأهيل" لشباب وأعضاء الحزب يتضمن عدة محاور سياسة وتنمية مجتمعية ومهارات حياتية.

    كما أعلن أمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن، أن شباب الحزب سيشارك بكل قوة في فعاليات بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى إن الأمانة تدرس سبل مشاركتها بالمبادرة.

    وأشار إلى أن الحزب يولي اهتماما خاص بالتنمية المجتمعية وخدمة المواطنين بالاضافة إلى دوره السياسي واعداده للقيادات والكوادر الشبابية.

    أحمد صبري حزب مستقبل وطن مبادرة حياة كريمة برنامج التدريب والتأهيل

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