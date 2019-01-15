رياح تصل حد العاصفة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الـ 72 ساعة المقبلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن الرياح تنشط على جميع الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بالبرودة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومن المتوقع -أيضًا- أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

السواحل الشمالية الغربية 16 07

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 08

الوجه البحري والقاهرة 16 07

جنوب سيناء والغردقة 21 12

شمال الصعيد 16 05

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 18 07

وعن طقس الأربعاء، توقعت الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، فيما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تصل إلى حد العاصفة على سيناء ومدن القناة، كما تنشط على البحرين مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة، فضلًا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط امطار على السواحل الشمالية تمتد للوجه البحري والقاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 14 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 15 09

الوجه البحري والقاهرة 15 09

جنوب سيناء والغردقة 20 13

شمال الصعيد 16 06

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 19 07

وأعلنت الأرصاد -فيما يخص طقس الخميس- تحسن الأحوال الجوية حيث تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء وإن ظلت درجات الحرارة أقل من معدلاتها ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بارد على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ومن المتوقع -أيضًا- أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على البحر الاحمر وشرق البحر المتوسط بما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بعد غد الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 17 08

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 17 08

الوجه البحري والقاهرة 16 08

جنوب سيناء والغردقة 20 12

شمال الصعيد17 05

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 18 09