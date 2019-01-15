"الري": تبطين الترع ونظافة السحارات ونزع الحشائش أهم الأعمال المنفذة خلال "السدة الشتوية"

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة الموارد المائية والري ، أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال خلال فترة "السدة الشتوية " على مستوى الأقاليم المختلفة منذ بدايتها في إقليم غرب الدلتا ، في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي والتي تنتهي في الثالث من فبراير المقبل ، والتي تنوعت بين "تبطين " الترع ونظافة "أفمام" السحارات ، ونزع الحشائش وتطهير وتغطية المحطات.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أنه بالنسبة لـ"تبطين " الترع، فقد تم تبطين ترعة النصر بمنطقة غرب الدلتا بطول 500 متر، وبالنسبة لأعمال نظافة "أفمام " السحارات ، فقد تم نظافة "فم " سحارة ترعة "أم الطبول " أسفل ترعة نجع حمادي الغربية ، وسحارة ترعة الدربي أسفل ترعة الكسارة، وسحارة البياضي أسفل ترعة نجع حمادي الغربية ، بمحافظة سوهاج ، كما شهدت المحافظة تغطية ترعة ساحل طهطا بطول 870 مترا، كما شهدت محافظة أسوان تغطية ترعة "دراو " بأحباس متفرقة منها.

وفي سياق متصل، تم تكثيف أعمال التطهير ونزع الحشائش في العديد من الترع بمحافظات متفرقة، حيث تم تطهير ترعة "كاسل " ب طول 8 كيلومترات، وترعة "بلانة " بطول 9.5 كيلومتر، وترعة "الطويسة " بطول 2.5 كيلومتر بمحافظة أسوان، كما تم تطهير جزر متفرقة بترعة "الحرجاوية " بطول 7 كيلومترات بمحافظة سوهاج ، وتطهير ترع : الحمام وطوى وأبوشوشة بمحافظة بني سويف، فضلا عن تطهير داخل تغطيات ترعة "بني مجدول " بفرع نيازي بمحافظة الجيزة، وكذلك تطهير ترعة "الجامع " بالنوبارية، إضافة إلى نزع الحشائش من ترعة "وادي الديسية" بطول 18 كيلومترا وترعة "وادي عبادي " بطول يتجاوز 14 كيلومترا.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي ، وزير الموارد المائية والري ، بتكثيف وتنوع أعمال الصيانة و"التطهيرات " خلال فترة "السدة الشتوية " بموسم "أقل الاحيتاجات " للارتقاء بمنظومة الري، استعدادا لموسم "أقصى الاحتياجات " خلال فصل الصيف ، ولضمان نقل وتوصيل المياه لكافة الزراعات والقطاعات الأخرى المستخدمة للمياه بالكفاءة المطلوية وطبقا للكميات والمواعيد المقررة.​