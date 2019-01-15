"صناعة النواب" تفتح ملف الاستثمار في الوادي الجديد

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة عليا لتنمية محافظة الوادي الجديد صناعيا وزراعيًا وسياحيا واستغلال مقوماتها الفريدة والمتنوعة وتحويل المحافظة من محافظة نائية إلى محافظة حدودية كي تستفيد من المزايا الاستثمارية الممنوحة للمحافظات الحدودية.

وأوضح المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران في حضور اللواء محمد الز ملوط محافظ الوادي الجديد، أن هذه المحافظة تشكل 44% من مساحة مصر، ولديها من الإمكانيات الاستثمارية المتنوعة الكثير ومع ذلك لاتزال مهملة ما يتطلب فكرا استثماريا جديدا غير تقليدي لاستثمار هذه الإمكانيات بتكاتف كل أجهزة الدولة.

وقال عامر، إن اللجنة ستزور المحافظة في القريب العاجل بهدف الوقوف على أرض الواقع وتحديد آليات وضع حوافز جديدة وحقيقية لجذب الاستثمارات الصناعية للمنطقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ومن جانبه قال النائب برديس سيف الدين عمران مقدم طلب الإحاطة، إن محافظة الوادي الجديد كانت تسمى غلة سلال مصر في عهد الرومان؛ لاتساع المساحة المزروعة بالقمح، ويوجد خزان جوفي كبير من المياه يكفي لزراعة واستثمار 4 ملايين فدان.

وأضاف أن هناك أكثر من 139 أثرا تعود لكافة العصور القديمة ولم يستغل منها سوى 12 أثرا فقط ، في حين أن استثمار واستغلال هذه المواقع الأثرية يمكن أن يعود بمئات المليارات من الجنيهات على السياحة المصرية.