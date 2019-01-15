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    مدير "المصري للدراسات": الزيادة السكانية تحتاج لدعم أكبر من وزارة الصحة

    02:14 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    مدير "المصري للدراسات": الزيادة السكانية تحتاج لدعم أكبر من وزارة الصحة

    عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدر

    كتب-أحمد مسعد :

    قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الهدف من تنظيم مؤتمر القضية السكانية، نابع من خطورة تلك القضية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على مصر. 

    وأضافت عبداللطيف، لمصراوي، الثلاثاء، أن الهدف من تواجد المجلس القومي للصحة، وضع آليات تنفيذية متطابقة مع الإرادة السياسية والانتقال وليست الخروج بتوصيات فقط. 

    وأوضحت وجود مقترح يجرى تقديمه إلى مجلس الوزراء يفيد بالزيادة الدعم لتلك القضية، قائلة: "لا يجب الاعتماد على المنح الخارجية أو وزارة الصحة فقط، مطالبة بدعم جميع الجهات الأخرى من الدولة".

    عبلة عبداللطيف الزيادة السكانية وزارة الصحة المركز المصري للدراسات الاقتصادية القضية السكانية

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