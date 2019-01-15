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    عراقي ناصري يعلن جائزة مالية تخليدا لذكرى ميلاد الزعيم الراحل

    02:09 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    عراقي ناصري يعلن جائزة مالية تخليدا لذكرى ميلاد الزعيم الراحل

    جمال عبدالناصر

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أعلن شفيق الملا جاسم، عراقي مقيم بانجلترا، أحد محبي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تدشين جائزة مالية لتخليد ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

    وأضتف الجاسم، لمصراوي، الثلاثاء، أن الجائزة تهدف لإحياء الفكر الناصري، وتستهدف الشباب بالدول العربية، لأنهم المحرك لكل شيء في المجتمع.

    وقال إن الفائز سيحصل على جائزة مالية بالدولار، عن الأبحاث ذات القيمة العلمية عن سيرة وتاريخ عبدالناصر والفكر الناصري.

    وتابع: "تمنح الجائزة عقب إجراء القرعة، بين الأبحاث الأفضل، وتقيم من خلال لجنة مشكلة من عدة أساتذة ناصريين من دول مصر والعراق وسوريا، وعلى رأسهم الدكتور فاروق العشري، فائقة فريد من مصر، والدكتور جمال الساموراي، وناصر جاسم بالعراق، كوثر الشيباني من سوريا، وسيضاف لها عدد من الشخصيات الناصرية البارزين". 

    ولفت الى أن هناك عدة شروط التقدم للمسابقة، أبرزها الإلمام بسيرة جمال عبد الناصر وإرثه الفكري، ويتراوح عمر المتسابق من 20 :40 سنة، وتسلم الجائزة في 15 يناير من كل عام.

    جمال عبدالناصر الملا جاسم إنجلترا 920302 جائزة مالية

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