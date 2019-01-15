"مياه أسيوط" تطبق خدمات التحصيل الإلكتروني تسهيلاً على المواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عقد عمل مع شركة فوري للخدمات الإلكترونية سعياً لتقديم حلول إقتصادية والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات؛ تسهيلا على المواطنين وتخفيف العبء في نظام دفع المستحقات، سعياً لتحقيق رؤيتها الهادفة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى ربوع المحافظة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط، إن توافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت كخدمات حديثة وآمنة لسداد الفواتير، تساعد المواطنين فى دفع الفواتير بكل سهولة ويسر فى اى وقت ومن اى مكان، وتخفف عبء التحصيل وزيادة التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة العمليات المالية بها.

وأضاف عبدالغفار في بيان له اليوم، أن امكانية دفع فواتير المياه من خلال "كود السداد الإلكتروني" أو "رقم الاشتراك"، سواء من خلال أحد منافذ فوري التي تبلغ 75 ألف منفذ تشمل تجار التجزئة من محلات بقالة "سوبر ماركت" وصيدليات وغيرها أو عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM أو بمكاتب البريد أو عبر الإنترنت من خلال موقع الخدمة "ماي فوري" MYFAWRY.COM أو عبر "محافظ التليفون المحمول" بالبنوك المصرية؛ وقد تم تطبيق منظومة الدفع الفورى بحى شرق، وحى غرب أسيوط كمرحلة أولى لحين تعميمها على باقى أنحاء المحافظة.