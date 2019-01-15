النواب يطالبون وزير النقل بالتحقيق في تركيب كاميرات بالجيزة بـ13 مليون جنيه

كتب- أحمد علي:

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عددًا من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة، بشأم مشكلات الدوائر الانتخابية للنواب .

وحذرت النائبة هالة أبوسعد، من تلوث المياه بقرى محافظة كفر الشيخ، مطالبة بسرعة مواجهة تلوث مصرف كوتشنر والذي تسبب في إصابة ما يقرب من 2 مليون مواطن بالفشل الكلوي.

فيما طالب النائب محمد عبدالغني، في بيانه العاجل، باستدعاء وزير القوى العاملة، للبرلمان لمساءلته عن تجاوزات شركة بسكو مصر التي تشرف عليها شركة أمريكية، خاصة أنها استغنت عن 1100 عامل دون أن تعطيهم مستحقاتهم فضلا عن فصل 70 عامل تعسفيا .

وأشار إلى أن مسئولي المصنع منعوا دخول لجنة القوى العاملة من الدخول للمصنع.

كما طالب النائب وزير النقل الذي شارك في الجلسة العامة بالكشف عن أسباب تركيب 113 كاميرا في طرق محافظة الجيزة بـ13 مليون جنيه، فيما تصل تكلفة الكاميرا الواحدة في السوق إلى 1000 جنيه مطالبا الوزير بالتحقيق في تلك المخالفة وإخطار البرلمان بها.