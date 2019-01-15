"مستقبل وطن": نواب الحزب تقدموا بـ925 طلب إحاطة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مركز الدعم الفني للحزب الذي جرى افتتاحه اليوم لتقديم خدمات لنواب البرلمان سيكون بمثابة مركز لتقديم الدعم الفني اللازم لكل نواب البرلمان على حد سواء.

وأشاد ناصر، خلال كلمته اليوم بافتتاح مركز الدعم الفني للحزب، بدور البرلمان والنواب جميعهم على ما قدموه وبذلوه والمستهدف خلال الفترة المقبلة ودورهم الوطني المشرف وأنهم بمثابة العمود الفقري للدولة المصرية ومواقفهم الوطنية خير شاهد على ذلك.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية، أن نواب الحزب تقدموا خلال الفترة الماضية ب925 طلب إحاطة و117 بيان عاجل، 145 اقتراح برغبة و160سؤال للحكومة، و17 طلب مناقشة عامة، لافتا إلى تفاعل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب ممثلا عن الحكومة فى التصدى لطلبات ومشاكل المواطنين التى يتقدم بها نواب البرلمان.

وافتتح المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن منذ قليل مركز الدعم الفني والخدمات البرلمانية لكافة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم، وذلك بحضور سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وأحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر.

الجدير بالذكر أن المركز تم تجهيزه علي أعلى مستوي ليقدم خدماته بشكل يليق بأعضاء مجلس النواب كما تم تزويده بأجهزة الكمبيوتر والطابعات ليقوم فريق عمل محترف من الباحثين القانونيين بتقديم الدعم الفني للنواب سواء طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة أو أي أداة من أدوات الرقابة البرلمانية.

ويستقبل المجلس طلبات النواب الخاصة بمشكلات وطلبات المواطنين ليتم صياغتها وكتابتها علي الكمبيوتر للنائب، بالإضافة إلى المساعدة القانونية في تقديم مشروعات القوانين أو تعديلاتها لأعضاء المجلس.

كما تم تجهيز المركز بخدمات لوجيستية متميزة مثل شبكات انترنت وتليفونات، واستراحة لاستقبال النواب وإنهاء أعمالهم أثناء وجودهم في المركز.

واستهل حفل الافتتاح بعزف السلام الجمهورى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.