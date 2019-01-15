بالصور.. بدء فعاليات مؤتمر القضية السكانية
12:25 م الثلاثاء 15 يناير 2019
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كتب- أحمد مسعد:
تصوير- أحمد النجار:
انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر الأزمات الاقتصادية والقضية السكانية الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بأحد فنادق وسط القاهرة.
يحضر المؤتمر الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز، وأحمد أبوعلي عضو مجلس إدارة المركز.
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