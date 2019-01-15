  • عاجل:الأرصاد تحذر: العاصفة خلال ساعة وسرعتها 40 كم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    بالصور.. بدء فعاليات مؤتمر القضية السكانية

    12:25 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة

    كتب- أحمد مسعد:

    تصوير- أحمد النجار:

    انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر الأزمات الاقتصادية والقضية السكانية الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بأحد فنادق وسط القاهرة.

    يحضر المؤتمر الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز، وأحمد أبوعلي عضو مجلس إدارة المركز.

    مؤتمر القضية السكانية الأزمات الاقتصادية القضية السكانية عبلة عبداللطيف طارق توفيق أحمد أبوعلي

    الخبر التالى:

    "مستقبل وطن": نواب الحزب تقدموا بـ925 طلب إحاطة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان