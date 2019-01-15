"الإصلاح الزراعي" يتسلم أراضٍ في الأقصر لإقامة مبنى للمديرية

كتب-أحمد مسعد:

تسلمت لجنة الإصلاح الزراعي، 10 قراريط و 12 سهمًا، لإقامة مقر للمديرية والمنطقة والجمعية العامة للإصلاح الزراعي ومول زراعي لأول مرة في صعيد مصر، بمحافظة الأقصر

وحسب بيان، الثلاثاء، واصلت لجنة مراجعة أعمال الإصلاح الزراعي، أعمالها بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأجرى مدير الهيئة يرافقه المستشار أسامة رشوان مستشار وزير الزراعة، مرورًا على المحافظات الثلاث لمواصلة أعمال اللجنة، وبحث مشاكل مزارعي الإصلاح الزراعي وموقف حصر الأراضي وعائد الربط لحساب الهيئة وتوريده لوزارة المالية والمحصل بصندوق المحافظة.

وأوضح أن محافظ الأقصر أصدر القرار رقم 17 لسنة 2019 بتسليم الإصلاح الزراعي مساحة 10 قراريط و12 سهمًا مخصصة منذ عام 2013 لإقامة مبنى للمديرية والمنطقة والجمعية العامة للإصلاح الزراعي، فضلا عن إنشاء أول مول زراعي في صعيد مصر.

وأوضح دراسة 17 ملف ملكية وحيازة من جانب اللجنة.