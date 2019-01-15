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    1555 حالة.. حصيلة اليوم الخامس للموجة 12 لإزالة التعديات على نهر النيل

    12:07 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    1555 حالة.. حصيلة اليوم الخامس للموجة 12 لإزالة التعديات على نهر النيل

    أرشيفية

    كتب- أحمد مسعد :

    أعلنت وزارة الموارد المائية والري، فعاليات حملة الإزالة ضمن الموجة الثانية عشر للإزالات الجاري تنفيذها في معظم المحافظات على نهر النيل والمجاري المائية في يومها الخامس.

    وأضاف بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تنفيذ عدد كبير من قرارات الإزالات والتي تمثل تعديات مبانٍ وتعديات متنوعة على منافع الترع والرياحات التابعة لقطاع الري، أسفرت عن تنفيذ عدد 558 إزالة شملت إزالة عدد 11 بمحافظة الإسماعيلية، و121 في الدقهلية، و55 بالغربية، و40 بالقليوبية، و36 في المنوفية، و45 بالبحيرة، و21 بدمياط، و158 بالمنيا، و26 بأسيوط، و35 بسوهاج، و8 بالجيزة، و2 بالشرقية.

    جدير بالذكر أن الحملة نفذت في الثلاثة أيام الأولى 709 إزالات على منافع الترع والرياحات.

     

    نهر النيل وزارة الري إزالة التعديات حملة إزالة أراضي الدولة

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