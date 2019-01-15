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    سفيرة كوبا تشارك في إحياء ذكرى ميلاد عبدالناصر الـ101

    11:10 ص الثلاثاء 15 يناير 2019
    سفيرة كوبا تشارك في إحياء ذكرى ميلاد عبدالناصر الـ101

    الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    شاركت فريدنا تحنا، سفير كوبا بالقاهرة في إحياء الذكرى 101 لميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

    وقالت زينب المليجي، القيادية بالحزب الناصري، لمصراوي، الثلاثاء، إن السفيرة الكوبية اعتادت الحضور إلى قبر الزعيم، في جميع الاحتفالات المتعلقة بالرئيس الراحل، موضحة أنها أبدت إعجابها بحرص الشعب المصري على الحضور في كل ذكرى سنوية للزعيم.

    وأضافت: "تحدثت السفيرة عن علاقة الرئيس عبد الناصر بجيفارا، ومدى العلاقة الفكرية بينهما، وهوجو تشافيز رئيس فنزويلا".

    وتحل اليوم الذكرى 101 لميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واحتشد عدد من القيادات الناصرية، أمام ضريح عبد الناصر بكوبري القبة، أبرزهم نجلا الرئيس عبدالحكيم والدكتورة هدى جمال عبدالناصر، وحفيدته ليلى.

     

    جمال عبدالناصر فريدنا تحنا كوبا القاهرة ذكرى ميلاد عبدالناصر

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