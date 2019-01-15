حدث ليلًا| الأزهر يتراجع عن فصل طالبة "الحضن".. وسبب تأجيل تسليم التابلت للطلاب

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السيسي يوجه بسرعة تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بحضور المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء أمير سيد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

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السيسي يوجه بمواصلة التطوير الشامل لمنطقة المنتزه بالإسكندرية

وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة عملية التطوير الشامل لمنطقة المنتزه، ودراسة السبل المثلى لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول ولتصبح همزة وصل مع مختلف المدن الرئيسية بحوض البحر المتوسط.

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إلغاء قرار فصل "طالبة الحضن" بالمنصورة بعد تدخل شيخ الأزهر

قرر مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر، في جلسة طارئة أمس، إلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بالفصل النهائى لطالبة المنصورة، وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام فقط، وذلك حرصًا على مستقبلها التعليمى.

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أديب عن تخفيف عقوبة صاحبة "الحضن".. شيخ الأزهر أعطى مثالًا في التسامح

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتدخل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها من قِبَل مجلس تأديب الطلاب بالجامعة بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"حضن المنصورة".

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وزير التعليم: "قصدنا تأجيل توزيع التابلت لهذا السبب"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تنفيذ تجربة "الكتاب المفتوح" في الصف الأول الثانوي كان ممتعًا وخطوة مهمة للطلبة.

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نبيلة مكرم: قانون جديد لحماية المصريين بالخارج في 2019

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إننا نعمل على التواصل مع المصريين في الخارج وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم عن طريق التواصل المباشر.

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"دينية النواب" عن استثمار أموال "الأوقاف": لن نغير من نية الواقف

قال شكري الجندي، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة التي شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية لحصر أموال الأوقاف لم تنتهِ من عملها حتى الآن، وما زالت عملية الحصر مستمرة.

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نائب وزير الخارجية اليوناني: دير سانت كاترين رمز للتسامح والتعايش في مصر

استقبل المهندس خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين كلًا من السيد ماركوس بولا ريس، نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الدينية والقنصل العام اليوناني بالقاهرة خلال زيارتهم اليوم لمدينة سانت كاترين لتفقد المعالم السياحية والدينية بها.

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وزير الآثار مهنئا الأثريين بالعيد الـ13: أنجزتم الكثير من المشروعات خلال 2018

هنأ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الأثريين بعيدهم العام الثالث عشر والذي يوافق 14 ينابر من كل عام بحضور الدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعدد من السفراء وقيادات الدولة المصرية ولجنة الثقافة والآثار.

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الخارجية الفلسطينية: تحريض الاحتلال ضد عباس جزء من صفقة القرن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان التحريضية ضد الرئيس محمود عباس، مقترحا منعه من العودة إلى الضفة الغربية.

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أردوغان لـ "ترامب": لا مشكلة لنا مع الأكراد

اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، على رفع العلاقات الاقتصادية بين بلديهما إلى أعلى مستوى.

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خلاف بين حكومة فرنسا و"اليسار" حول موضوعات الحوار الوطني

قبل يوم واحد من إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لـحوار وطني كان قد وعد به، اختلفت الحكومة والمعارضة اليسارية بشأن موضوعاته المحتملة.

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ترامب يرفض مقترح جراهام بإعادة فتح الوكالات الحكومية المعطلة مؤقتًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنه رفض مقترحًا من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، لإعادة فتح الوكالات الحكومية المعطلة بشكل مؤقت في محاولة لمنح قفزة بداية للمحادثات مع النواب الديمقراطيين بشأن توفير تمويل للجدار الذي يسعى ترامب لبنائه على الحدود مع المكسيك في مشروع قانون الإنفاق المعطل منذ الشهر الماضي.

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مقتل وإصابة 94 شخصًا جراء انفجار سيارة مفخخة في كابول

صرح مسئول أفغاني بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم ثلاثة من عناصر قوات الأمن ومدني، عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مجمع يضم منظمات أجنبية في العاصمة كابول.

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رئيس بولندا: قتل عمدة مدينة "جدانسك" اعتداء شرير يصعب تخيله

وصف الرئيس البولندي أندجي دودا، قتل عمدة مدينة "جدانسك" باول أدموفيتش، بأنه "اعتداء شرير يصعب تخيله".

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مسؤول أمريكي: سنمضي قدما في مواجهة أنشطة إيران وتمويلها للمنظمات الإرهابية

أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ديفيد هيل، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمضي قدما في جهودها الرامية نحو مواجهة الأنشطة الإيرانية الخطيرة.

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رئيسة وزراء بريطانيا: رفض اتفاق "بريكست" تخريب للديمقراطية

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأن اتفاق انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تم التوصل إليه مع القادة في بروكسل، ليس مثاليا ولكنه حل وسط.

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