اليوم.. بدء تلقي طلبات الحج السياحي



كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين عن طريق الشركات السياحية، بعد اعتماد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الضوابط الجديدة المنظمة للحج لعام 1440 هجرية.

وتعد السابقة الأولى التي تقوم فيها وزارة السياحة بالسماح بفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بـ8 أشهر تقريبًا.

ووجهت وزيرة السياحة، بضرورة المتابعة المستمرة للشركات السياحية المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء في العقد المبرم معهم، مراعاة لمصالح الحاج المصرى على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

واعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1440هـ وأعلنتها أمس، وتقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.