اليوم.. انطلاق انتخابات اتحاد الغرف السياحية

كتب - يوسف عفيفي:

تجري وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس إدارات الاتحاد المصري للغرف السياحية، في أحد فنادق القاهرة، والتي يبلغ العدد النهائي للمرشحين لشغل 6 مقاعد مجلس الإدارة 9 أعضاء وهم:

عادل عبدالرازق، ومحمد عبدالله، وأحمد الوصيف، وهبة بكري "عن غرفة المنشآت الفندقية"؛ ووحيد عاصم، وناصر تركي، وأحمد الديري "عن غرفة شركات السياحة"؛ وحسام منير، ومحمد القطان "عن غرفة السلع والعاديات".

وتنص المادة قم 617 لسنة 2018 من القرار الوزاري لوزارة السياحة، على أن تجرى الانتخابات في العاشرة صباحًا اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد تعقد الجمعية العمومية لهذه الانتخابات بعدها بساعة وتكون صحيحة بأي عدد.