اليوم.. صرف أرباح العاملين في القابضة للمطارات والشركات التابعة

كتب - طه عبيد:

قرر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، على صرف الأرباح للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، اليوم الثلاثاء، صرح بذلك الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وكانت الجمعية العمومية للشركات القابضة للمطارات والشركات التابعة عقدت اجتماعها وناقشت خطط الشركات خلال العام الجاري، وما تم الاتفاق عليه طبقًا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وخلال انعقاد الجمعية تقرر صرف الأرباح للعاملين بالشركات.