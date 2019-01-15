"الصحفيين" تُعلن تشكيل اللجنة المشرفة على تنفيذ مدينة أكتوبر

كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين، الاثنين، تشكيل اللجنة المشرفة على مشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، تنفيذًا لما اتفق عليه الحاجزون بالمشروع ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، الذي دعا لانتخاب 7 منهم لتشكيل اللجنة تحت إشراف مجلس النقابة.

وأسفرت الانتخابات التي دارت فعالياتها بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بالنقابة بحضور حسين الزناتي، الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين ، وسيد أبو زيد، المستشار القانوني للنقابة، وعدد كبير من الزملاء الحاجزين بالمشروع عن اختيار الزملاء أعضاء اللجنة وهم: مؤمن الهباء "المساء"، سيد حسين "الجمهورية"، محمود الشاذلي "الجمهورية"، عبده زعلوك "المساء"، وماجد على "جريدة المال"، وصفاء شاكر "الاهرام"، وحازم الحديدى "الأخبار".

ومن المقرر أن يعتمد مجلس النقابة، نتيجة الانتخابات لتقوم اللجنة بتوزيع الأدوار، والبدء في التحرك بشكل رسمي لمخاطبة الحكومة بتذليل العقبات التي تعترض المشروع، وتأتي في مقدمتها إعادة تخصيص الأرض لنقابة الصحفيين مرة أخرى، بعد أن سحب منها قبل 3 أشهر، وتثبيت متوسط السعر على 1400 جنيه.

فيما طالب الزملاء الحاجزون بالمشروع، نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، سرعة الوفاء بوعده لهم في إنهاء هذه الأزمة قبل انتخابات التجديد النصفى للنقابة المقرر لها مارس المقبل، مشددين على أنهم لن يقبلوا أن يكون تشكيل هذه اللجنة ورقة انتخابية كوعده الانتخابى السابق خلال ترشحه فى دورة مارس 2017.

يذكر أن مساحة أرض مشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر يصل إلى 129 ألف متر منها 50% حر، و25 %جمعيات، و25% نقابات، سددت النقابة بالفعل 32 مليون جنيه منها 16 مليون من ميزانياتها الخاصة، والمطلوب حاليًا 88 مليون جنيه بعد اضافة الفوائد المتراكمة منذ عام 2007 وحتى الآن.