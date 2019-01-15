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الأزهر يفتتح أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ.. الأربعاء

12:12 ص الثلاثاء 15 يناير 2019
الأزهر يفتتح أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ.. الأربعاء

صالح عباس وكيل الأزهر الشريف

كتب – محمود مصطفى:

يفتتح الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح الأربعاء، أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح الأكاديمية عدد من قيادات الأزهر الشريف، والشخصيات العامة، وبعض المتدربين بالإكاديمية.

وعقد مجمع البحوث الإسلامية، حفلا لتخريج أولى دفعات أكاديمية الأزهر من الأئمة الوافدين من دول " السويد، المالديف، الفلبين، بورما، الهند، ماليزيا، الكاميرون، السنغال، نيجيريا "، في الـ29 من ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ والواعظات، بمدينة السادس من أكتوبر، الأحد المقبل.

تدريب الأئمة وكيل الأزهر صالح عباس محيي الدين عفيفي

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