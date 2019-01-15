انطلاق مؤتمر "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان المصري".. الأحد المقبل

كتب- محمد عاطف:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان المصري" خلال الفترة من 20 حتى 22 من يناير الجاري، والذي يقام بمشاركة عدد كبير من المتخصصين من داخل مصر وخارجها.

وذكر المجلس - في بيان اليوم الإثنين - أن المؤتمر سوف يناقش مجموعة من المحاور الرئيسية حول التنمية الثقافية من خلال عدد من الندوات يتناقش فيها أكثر من 100 باحث متخصص من مختلف الدول.

ويهدف المؤتمر إلى النقاش وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والفنية والأدبية حول قضايا العلاقة بين الثقافة والتنمية المستدامة وبناء الإنسان، والتعرف على التحديات الثقافية التي يمكن أن تواجه التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان، وتوفير منتدى للحوار الثقافي، وتوفير منصة ثقافية متعددة التخصصات لدعم منظومة اتخاذ القرار وصانعي السياسات الثقافية والسياسات العامة بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة، وبناء الإنسان بصفة خاصة.