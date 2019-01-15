"مصر للطيران" تعلن إلغاء رحلتي فرانكفورت بسبب إضراب موظفي المطار الألماني

كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، الإثنين، إلغاء رحلتين من وإلى مطار فرانكفورت بألمانيا، غدًا الثلاثاء، بسبب إضراب موظفي مطار فرانكفورت.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، إن القرار جاء بعد إعلان السلطات الألمانية أن موظفي المطار سيبدأون إضرابًا عن العمل الساعة الثانية فجر غد وينتهي في الثامنة مساء بتوقيت ألمانيا.

وأضاف المصدر في بيان صحفي، أن "القرار الألماني يترتب إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS785، التي تقع في تمام 10:30 صباحا إلى فرانكفورت من مبنى الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي، وأيضاً إلغاء رحلة العودة رقم MS786 التي كان من المقرر أن تغادر فرانكفورت في تمام الساعة 15:25 لتصل القاهرة في مبنى الركاب رقم (3) في تمام 20:20 مساءً".

وأشار المصدر إلى تواصل الشركة مع الركاب المسافرين على رحلات فرانكفورت لإبلاغهم بالتغييرات.