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رئيس "الرقابة الإدارية" يصل الكويت للمشاركة في مؤتمر مكافحة الفساد

11:56 م الإثنين 14 يناير 2019
رئيس "الرقابة الإدارية" يصل الكويت للمشاركة في مؤتمر مكافحة الفساد

هيئة الرقابة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:

وصل إلى الكويت مساء الإثنين، اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الادارية؛ للمشاركة في فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد.

وكان فى استقبال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المستشار عبد الرحمن النمش

رئيس الهيئه العامه لمكافحة الفساد بدوله الكويت وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيفتتح غدا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر والذى يعقد على مدى يومين.

هيئة الرقابة الإدارية الكويت مؤتمر مكافحة الفساد عبد الرحمن النمش شريف سيف الدين

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