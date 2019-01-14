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​توقيع كتاب "الدولة والفوضى" لمصطفى بكري.. السبت المقبل

11:41 م الإثنين 14 يناير 2019
​توقيع كتاب "الدولة والفوضى" لمصطفى بكري.. السبت المقبل

النائب مصطفى بكري

كتب- محمد عاطف:

تنظم هيئة قصور الثقافة، حفل توقيع كتاب الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري "الدولة والفوضى"، والذي يكشف خلاله أسرار وتفاصيل نادرة لما شهدته مصر من أحداث منذ ثورة 25 يناير 2011، حتى وضع خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013.

ويناقش الكتاب كل من الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويقام الحفل السبت القادم 19 يناير، الساعة السادسة مساء بالمركز الثقافي بالجيزة، أمام أكاديمية الفنون.

 

مصطفى بكري هيئة قصور الثقافة كتاب الدولة والفوضى ثورة 25 يناير عاصم الدسوقي أحمد عواض مصطفي الفقي

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