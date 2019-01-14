أديب عن تخفيف عقوبة صاحبة "الحضن".. شيخ الأزهر أعطى مثالًا في التسامح

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتدخل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها من قِبَل مجلس تأديب الطلاب بالجامعة بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"حضن المنصورة".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم الإثنين: "شيخ الأزهر أعطى مثالًا محترمًا في التسامح.. تدخل الطيب رسّخ قيمة الستر والرحمة"، مؤكدًا أن الأزهر أعطى للمجتمع مثالًا للتربية والاحتواء والحرص على مستقبل أبنائنا".

وتوجه الإعلامي بالشكر إلى جامعة الأزهر، لاستجابتها بتخفيف العقوبة على الطالبة إسراء، مناشدًا وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالوساطة لتخفيف العقوبة على محمود، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وصاحب الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"حضن المنصورة"، الصادر من مجلس تأديب جامعة المنصورة بالفصل سنتين: "لازم الشباب يشعر بالاحتواء من المجتمع يا سيادة الوزير".

يذكر أن فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، دعا اليوم مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر، لإعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة.

ودعا الطيب مجلس التأديب إلى أن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء إلى فرض العقوبات.

وقرر مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر، في جلسة طارئة اليوم، إلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بالفصل النهائي لطالبة المنصورة، وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام فقط، حرصًا على مستقبلها التعليمي.