وزير التعليم: نواجه معركة حقيقية لتغيير ثقافة الطلاب بشأن نظام الثانوية الجديد

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة مهتمة للنهوض بالتعليم وخاصة بعد إعلان عام 2019 عاما للتعليم.

وأضاف شوقي خلال اجتماعه، بمديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أن هناك تكليفات مباشرة من رئيس الجمهورية بالتنسيق لوضع خريطة لكل الأنشطة والإنجازات عام 2019.

وشدد شوقي، على "ضرورة إزالة جميع المعوقات، لاسيما تلك الخاصة بتوصيل الكتاب المدرسي ليد الطالب في الوقت المناسب".

وطالب شوقي، مديري المديريات بالوقوف في وجه الفساد بما في ذلك محاولات بيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.

وقال شوقى إن هناك معركة حقيقية لتغيير ثقافة الطلاب وأولياء الأمور بشأن نظام الثانوية الجديد، مؤكدا على ضرورة توضيح الصورة والهدف من التغيير وشكل الامتحان ومحو فكرة الغش والدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على شرح طريقة التعلم الجديدة وكيفية التحضير الجيد والاستذكار الصحيح، بغرض التعلم وليس التعليم والحفظ والتلقين، والتأكيد على أن "التابلت" وسيلة مساعدة للبحث والاطلاع والمذاكرة وتأهيل الطلاب للامتحانات الإلكترونية.

وأشاد شوقي، موقف المديريات والجهود التي تبذل لمواجهة جميع التحديات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق مديري المديريات، لا سيما مع تطبيق النظام الجديد في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، مشيرا إلى وجود ظواهر إيجابية كثيرة جدا يجب أن إلقاء الضوء عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء الوليد مرسي، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية.