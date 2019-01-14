غدًا.. البابا تواضروس يوزع جوائز مسابقة التصوير "مصر جميلة"

كتب- إسلام ضيف:

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن توزيع جوائز مسابقة التصوير "مصر جميلة"، مساء غد الثلاثاء، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يفتتح قداسة البابا تواضروس الثاني على هامش الحفل المعرض الملحق بالمسرح للصور المشاركة في المسابقة بمختلف فروعها.

وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد طرح مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بمناسبة احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدد من المناسبات خلال الفترة الماضية من ضمنها مرور مئة عام على تأسيس مدارس الأحد، واليوبيل الذهبي لظهور السيدة العذراء بكنيستها بالزيتون واليوبيل الذهبي لإنشاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

وتحمل المسابقة التي يرعاها قداسة البابا تواضروس الثاني اسم "مصر الجميلة"، ويختص التسابق فيها، بلقطات فوتوغرافية تظهر جمال مصر، ومصر بمعالمها الجغرافية والتاريخية المميزة، ومصر بطبيعتها الخلابة في ربوعها المختلفة.

وتتضمن المسابقة 3 محاور هي (مصر البشر: الناس، ومصر الحجر: الآثار، ومصر القمر: الطبيعة)، ويجري التسابق على 3 مستويات هي (مسابقة المصورين المحترفين: لمن تجاوز 18 عامًا، والمسابقة المفتوحة: لجميع الأعمار، والمسابقة الطلابية وهي خاصة بطلاب الجامعات)، والمسابقة متاحة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر وخارجها.

ويتم منح جوائز في كل مجال بشكل مستقل، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 15 ألف جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قيمتها 10 آلاف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على جائزة قدرها 5 آلاف جنيه، إلى جانب 5 جوائز تشجيعية كل جائزة قيمتها 3 آلاف جنيه، و10 جوائز تشجيعية كل جائزة قيمتها ألف جنيه.

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