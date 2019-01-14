"مستقبل وطن": جهزنا مركز الدعم الفني للنواب بخدمات لوجيستية متميزة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس محمد صبري أبو إبراهيم، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه من المقرر أن يفتتح حزب مستقبل وطن، وهيئته البرلمانية بمجلس النواب، صباح غدًا الثلاثاء، مركز الدعم الفني والخدمات البرلمانية لجميع نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، والسياسين والشخصيات العامة والإعلاميين.

وكشف "صبرى"، عن أن المركز تم تجهيزه على أعلى مستوى ليقدم خدماته بشكل يليق بأعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المركز تم تزويده بأجهزة الكمبيوتر والطابعات ليقوم فريق عمل محترف من الباحثين القانونيين بتقديم الدعم الفني للنواب سواء طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة أو أي أداة من أدوات الرقابة البرلمانية.

وأكد أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المركز الفني سيستقبل طلبات النواب الخاصة بمشكلات وطلبات المواطنين ليتم صياغتها وكتابتها علي الكمبيوتر للنائب، بالإضافة إلى المساعدة القانونية في تقديم مشروعات القوانين أو تعديلاتها لأعضاء المجلس.

وأَضاف صبري، أنه تم تجهيز المركز بخدمات لوجيستية متميزة مثل شبكات إنترنت وتليفونات، واستراحة لاستقبال النواب وإنهاء أعمالهم أثناء وجودهم في المركز.