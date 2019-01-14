المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الإثنين، فيليبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عقب انتهاء زيارته للقاهرة والتي استغرقت 3 أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن إجراءات سفر المفوض السامي أنهيت من إستراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

كان جراندي التقى صباح اليوم، بالرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لسبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين، وأكد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح البشري من خلال مقاربة شاملة تعالج جذورها وأبعادها المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي.

وأكد جراندي، حرص مفوضية اللاجئين على تعزيز التعاون مع مصر، مشيرًا إلى محورية دورها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار، ومعربًا عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة وحرصها على معاملتهم كمواطنين، فضلًا عن نجاحها في منع خروج أية حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ أكثر من عامين.