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    المشرف على معرض الكتاب: أحمد حلمي تطوع لتقديم "البرومو" الترويجي​

    07:30 م الإثنين 14 يناير 2019
    المشرف على معرض الكتاب: أحمد حلمي تطوع لتقديم "البرومو" الترويجي​

    أحمد حلمي

    كتب- محمد عاطف:

    أعلن الدكتور شوكت المصري، المشرف العام على فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي، عن تطوع الفنان أحمد حلمي لتقديم البرومو الترويجي للمعرض دون أجر.

    وقال المصري في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المطربة ريهام عبدالحكيم أيضًا ستقدم أغنية خاصة بدورة اليوبيل الذهبي من ألحان الفنان حسن زكي، والاثنين تطوعا بأجرهما أيضا، وسيتم إذاعة الأغنية خلال الأيام القادمة، قبيل افتتاح الدورة يوم 22 يناير الجاري.

    وأضاف المصري: "سيكون لقاعة السينما نشاطًا مكثفًا هذا العام، ومن أبرز ما سيتم تقديمه، عرض أربعة أفلام عرض أول، من أبرزهم فيلمي (يوم الدين)، و(ورد مسموم)، كما سيتم استضافة وتكريم الكثير من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي وستقيم ورشة لمدة 4 ساعات وكذلك المؤلف الكبير وحيد حامد.

    يشار إلى أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50، اليوبيل الذهبي، تنطلق يوم 22 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على مساحة ٤٥٠٠٠ متر مربع، بمشاركة ١٦٩ ناشر يمثلون ٣٥ دولة.

    ويتضمن المعرض ٧٢٣ جناحًا، ويصل عدد الناشرين المصريين ٧٤٨، ويكون العدد الإجمالي للناشرين ١٢٧٣.

     

     

    أحمد حلمي شوكت المصري معرض القاهرة الدولي ريهام عبدالحكيم دورة اليوبيل الذهبي حسن زكي فيلم يوم الدين

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