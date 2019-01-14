السيسي يوجه بسرعة تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بحضور المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء أمير سيد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري ومساهمته الإيجابية في أغلب الجوانب التنموية بالدولة من خلال تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدولة من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يسعى إلى الوصول لهدف توظيف فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، وذلك من خلال محور مؤسسي يعتمد على تأهيل الكوادر المتميزة من شباب العاملين بوزارة السياحة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليكون أكثر فاعلية ورفع كفاءة العنصر البشري بالتدريب، بالإضافة إلى تطوير الإطار التشريعي للسياحة في مصر، فضلاً عن إعادة صياغة علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، وكذا تطوير منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية في مجال البنية السياحية التحتية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة السياحة عرضت كذلك تطور الحركة السياحية إجمالاً ومؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع السياحة في مصر خلال الفترة من عام 2016 إلى 2018، والتي شهدت بدورها تحسناً في أعداد السائحين والإيرادات السياحية.