إلغاء قرار فصل "طالبة الحضن" بالمنصورة بعد تدخل شيخ الأزهر

كتب – محمود مصطفى:

قرر مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر، في جلسة طارئة اليوم، إلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بالفصل النهائى لطالبة المنصورة، وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام فقط، وذلك حرصًا على مستقبلها التعليمى.

وذكرت الجامعة في بيان لها مساء الإثنين، أن مجلس التأديب عقد جلسة طارئة اليوم لإعادة النظر فى عقوبة الفصل النهائى التى صدرت عن مجلس التأديب بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة - لإقدامها على تصرف غير مقبول، خلال تواجدها خارج مقر الجامعة، بما يمس تقاليدنا الدينية والشرقية - مع الوضع فى الاعتبار حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمى.

وأشار المجلس إلى أن الطالبة أبدت أسفها الشديد عما بدر منها، وتعهدت بالالتزام بأخلاقيات طلاَّب العلم وقيم المجتمع.

وفي وقت سابق اليوم، طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، من مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر إعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها من قبل مجلس تأديب الطلاب بالجامعة بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، لإقدامها على تصرف غير مقبول، خلال تواجدها خارج مقر الجامعة، بما يمس تقاليدنا الدينية والشرقية.

ودعا شيخ الأزهر مجلس التأديب الأعلى للطلاب بالجامعة إلى أن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.

كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أكد في تصريحات لمصراوي أمس الأول السبت، أن مجلس التأديب قرر فصل طالبة كلية الدراسات الإسلامية، صاحبة واقعة الحضن بجامعة المنصورة.