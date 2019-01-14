برلمانية تشيد بموقف شيخ الأزهر تجاه طالبة المنصورة: "يرسي أسس الثواب والعقاب"

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، ما وصفته بالموقف الإنساني لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف تجاه الطالبة "إسراء. م" صاحبة واقعة "حُضن جامعة المنصورة"، قائلة: "موقف الإمام الأكبر يضاف إلى رصيده لدى الوطن العربي كله".

وأضافت حسونة، في تصريحات صحفية، "الإمام الأكبر كعادته يرسي أسس الثواب والعقاب طبقا لتقاليدنا الدينية، ويعلمنا درسا فى تغليب المصلحة الفضلي، ونشر ثقافة الرحمة والود قبل العقاب والحساب، وتقديم النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات".

وأشارت عضو البرلمان إلى أن موقف الإمام الأكبر يضاف إلى رصيده لدى الوطن العربي كله، فهو مفخرة حقيقية ونموذج لنشر قواعد وتقاليد الدين الاسلامي الصحيح.

كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعا مجلس التأديب الأعلى بجامعة الأزهر لإعادة النظر في قرار فصل الطالبة، وأن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، ويقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.

كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أعلن أول أمس السبت، إن مجلس التأديب الخاص بطالبة كلية لغة عربية بفرع الجامعة بالمنصورة صاحبة واقعة الحضن بحرم جامعة المنصورة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها.