محافظ القاهرة يوجه بإخلاء محيط محطة الزهراء للخيول وإعادة إنشاء الأرصفة

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بإخلاء محيط محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بعين شمس وإعادة إنشاء الأرصفة وتكثيف الإنارة المحيطة بها.

وأكد عبدالعال في تصريحات صحفية -عقب تفقده المحطة رفقة الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة-، أهمية المحطة وأهمية الحفاظ عليها وعلى تراثها والعمل على تطوير بنيتها التحتية من الداخل لاستكمال رسالتها.

وكلف المحافظ، رئيس حي عين شمس بإخلاء محيط المحطة بالكامل من الخارج وإعادة إنشاء الأرصفة المحيطة بها مع إستغلالها كممشى لأهالي المنطقة ومحبي رياضة المشي وعدم السماح نهائيًا بوجود أي إشغالات محيطة بها وتكثيف الإنارة الخارجية بها مع سرعة الانتهاء من تطوير شارع أحمد عصمت بعين شمس.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، برفع كافة مخلفات المحطة أولًا بأول للمقالب العمومية أو إعادة استغلالها كسماد عضوي.

جاء ذلك عقب تفقده والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك لمحطة الخيول

من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز، أنه سيتم وضع دراسة لرفع كفاءة المحطة وتطوير البنية التحتية بها من مباني إدارية والمستشفى والعنابر، وكذلك مدرسة الفروسية لتعمل على فترتين بدلاً من فترة واحدة لتمكين إدارة المحطة من أداء رسالتها بالحفاظ على نقاء دم الخيول المصرية.

وتعد محطة الزهراء، من أهم وأقدم المحطات في المنطقة العريية التي تعمل على الحفاظ على الحصان العربي الأصيل وضمان عدم خلط دم النقي وتهجينه بأي من سلالات الخيل الأخرى.

وتقع المحطة على مساحة 50 فدانًا منذ إنشائها عام 1928، وتضم أكبر وأقدم مكتب تسجيل للخيل العربي على مستوى العالم.