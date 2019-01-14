رئيس الرقابة الإدارية يلتقي محافظ الوادي الجديد لتنفيذ توجيهات الرئيس

كتب - أحمد جمعة:

التقى اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أمس الأحد؛ لبحث آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى عدد من الموضوعات أهمها بحث الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يعظم موارد المحافظة، وإنشاء كيان إداري يضم المصالح الحكومية بالمحافظة.

وقال بيان لهيئة الرقابة الإدارية، إن اللقاء تناول مناقشة مقترحات رفع كفاءة الطرق وزيادة عدد الأطباء، وتعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية من القمح والتمور، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وتحفيز المستثمرين لإنشاء مشروعات خدمية منها مجزر آلى بمنطقة العوينات.