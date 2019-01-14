بالصور.. "السفيرة عزيزة" يحتفل بالعام الثاني لـ"DMC"

كتب- مصطفى علي:

احتفلت قناة "DMC"، من خلال برنامج "السفيرة عزيزة"، وكل مذيعي الشبكة داخل استوديو البرنامج؛ بانتهاء العام الثانى على إطلاقها.

وقالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، مقدمة برنامج"السفيرة عزيزة"، إن درجة الحرارة خارج استوديو قناة DMC تبلغ 13 درجة مئوية، ورغم البرد الشديد الذي يعاني منه سكان القاهرة، إلا أن الجو داخل استوديو القناة "دافئ جدا" ليس بسبب التكييفات، ولكن بسبب القلوب الدافئة لجميع مذيعي والعاملين داخل شبكة DMC.

وأضافت "منصور" خلال احتفالية القناة بانتهاء العام الثاني لإطلاقها: "أنا سعيدة جدا إنني أشاهد حولى كل هؤلاء الشباب من نجوم القناة، لأنني أرى شبابي فيهم، أرى إنجازاتهم وأحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم، وأشعر بساعدة بالغة عندما أرى الجماهير في الشارع تعلق على أي من برامج ومذيعي القناة أثناء عرض برامجهم على الهواء".

حضر الاحتفالية كل من المذيعين رامي رضوان، آية الغرياني، داليا أشرف، رحمة خالد، هبة ماهر، آية جمال الدين، جاسمين طه، سالي شاهين، سارة حازم، عمرو خليل، رمضان عبدالمعز، أحمد فايق، الشيخ خالد الجندي، إيمان الحصري، ورضوى حسن.

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