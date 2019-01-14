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الطراز الكلاسيكي.. حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة- صور وفيديو

03:12 م الإثنين 14 يناير 2019
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كتب- محمد نصار ومحمد عبدالناصر:

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيديو جديد لحي "جاردن سيتي" والتي يجرى تنفيذه داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش تفقده عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية، اليوم الاثنين، إن حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية يحمل نفس الطابع المعماري الراقي لحي جاردن سيتي بوسط القاهرة.

وأظهر الفيديو، إنشاء الحي على الطراز الكلاسيكي الموجود في حي جاردن سيتي بمنطقة قصر العيني في القاهرة.

 

حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي

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